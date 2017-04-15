Dağıstan Devlet Halk Dansları'ndan İzleyenleri Heyecanlandıran Gösteri 1





Dağıstan'dan Türkiye'ye turnesine gelen Devlet Halk Dansları Topluluğu Lezginka Grubu'nun final gösterisinde bir birinden renkli gösteriler uzun süre alkışlanırken canbaz gibi tel üzerinde yürüyen üzerinde örtü bulunan dansçı izleyicileri heyecanlandırdı.



Kafkasya'da yaşayan birçok halkın ortak dans ve müziği olarak bilinen Rusya Federasyonu içindeki Dağıstan'daki Devlet Halk Dansları Topluluğu Lezginka bu bölgenin yanı sıra Çeçenistan, İnguşetya, Osetya, Karaçay-Çerkez, Kabardino- Balkarya ile Abhazya, Gürcistan ve Azerbaycan'ın içinde yer alan çok sayıda etnik topluluğun danslarını 27 yıl sonra Türkiye'de 5 ayrı gösteri ile sergiledi. Bursa, Yalova'nın yanı sıra İstanbul'da 3 gösteri yapan ve büyük ilgi gören grup Türkiye turnesinin finalini Avcılar'da yaptı. Gösteri biletleri kısa sürede tükendi. Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'ni dolduran yaklaşık 450 kişi renkli gösteriyi heyecanla izledi. Genel direktörlüğünü 27 yıldan bu yana Canbolat Magomedov'un yaptığı Türkiye'ye 50 danmçı ile gelen Lezginka'da bir birinden renkli ve hareketli danslar sergilendi. Kafkas müziğinden 2 şarkının da seslendirildiği gecede özellikle kılıç, darbuka-davul ve sirk gösterisi büyük alkış aldı.



Sirkteki bir cambazı canlandıran dansçı tel üzerinde dans ederek, tahta merdiven üzerinde gösteri yaptıktan sonra üzerini tuluma benzeyen ve başını da kapatan bir örtü ile kapattıktan sonra tel üzerinde yürürken bir ara düşer gibi yapınca izleyiciler heyecanlandı.



Lezginka Genel Direktörü Canbolat Magomedov, DHA muhabirinin sorularını yanıtlarken, dans eğitimine 5 yaşında başladıklarını, 13 yıllık eğitim ardından 18 yaşlarına gelen dansçıların profesyonelliğe adım attıklarını anlatırken, "27 yıl sonra Türkiye'de olmaktan çok mutluluk duyduk. Çok sıcak duygularla geldik" dedi. - İstanbul