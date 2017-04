Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehir hastaneleri Türkiye'ye birkaç sınıf atlatıyor"

"Artık dünya buraya akacak, inşallah doktorlarımızdaki kariyer ve kalite arttıkça olacak bu"

"Artık hiçbir hastanenin 'hayır ben seni kabul edemiyorum' veya 'sana bakamam' deme lüksü yok"

"Eskiden hastaneden yazılan ilacınızı eczaneden alamazdınız"



İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehir hastaneleri Türkiye'ye birkaç sınıf atlatıyor, artık dünya buraya akacak. İnşallah doktorlarımızdaki kariyer ve kalite arttıkça olacak bu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber televizyonu ile birlikte TGRT EU, TGRT Belgesel televizyonları ve TGRT FM ile İhlas Haber Ajansının hizmet sunduğu yurt içi ve yurt dışındaki 120 TV kanalında yayınlanan "Referanduma Doğru Özel" programında İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber televizyonu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularını cevaplandırdı.

Ana muhalefete tutumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokrasilerde ana muhalefetin her zaman iktidarı güçlü tuttuğunu, tekme tokat vurmakla değil, doğruya doğru ve yanlışa yanlış dediği zaman güçlü tutacağını ifade ederek, "Ama bizde muhalefet böyle değil ki, ortaya dört dörtlük bir eser getirip koyuyorsun, o tam aksini söylüyor. Ana muhalefetin en büyük sıkıntı bu" şeklinde konuştu.

Batuhan Yaşar'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde SSK hastanelerinde yaşanan sorunlar konusundaki sorusuna ilişkin kendi yaşadıkları örneklerle anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Ben gençken erken saatlerde kuyruğa girer sıra numarası alırdım, sonra da annemi hastaneye getirirdim. Bir dönem Tokat'a seçim çalışmaları için gidiyoruz, Bolu Dağı'ndan çıktık Kargasekmez'in kışı çok berbattır, biz kaymaya başladık, dönerek bariyerlere vurduk ve karşıdan bir otobüs geldiğini hatırlıyorum o kadar. Hemen bizi aldılar Düzce'ye gönderdiler. Hangi hastane bilmiyorum ama Düzce'de hastanenin ambulansı yok. Burada 'bir şey yapamayacağız' dediler ve bizi bir araca balık istifi yatırdılar, sağlam olan arkadaşlarımızın eline serumu verdiler, hemşire falan da yok ve o şekilde oradan Bolu'ya geldik. Devlet Hastanesi'nde bize 'siz memur musunuz, işçi misiniz?' dediler biz sigortalıyız deyince kabul edemeyeceklerini söylediler. Oradan SSK'ya gönderdiler, işte bunların hepsi kan kaybı.

Şimdiki duruma bakıyorum artık bizim böyle bir sıkıntımız yok. Hiçbir hastanenin size 'hayır ben seni kabul edemiyorum' veya 'sana bakamam' deme lüksü yok, bunu deme cüreti yok. Bu olayları yaşadığım için bu hastaneleri birleştirmemiz lazım dedim. SSK hastaneleri var, emekli sandığı bağlantılı hastaneler var, bazı bakanlıkların özel hastaneleri var ve bir de bunlardan ayrı olan özel hastaneler var. Bunları birleştireceğiz deyince sendikalar karşımıza dikildi. Vatandaş hangi hastaneye giderse orada hizmet alacak, yasayı çıkarttık ve ardından bir şey daha yaptık; genel sağlık sigortasını çıkarttık, yani her doğan sigortalı doğacak."

"Türkiye'de sağlıktaki reformumuzu üst düzeyde gerçekleştireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eskiden ilaç sıkıntısı olduğunu da hatırlatarak, "Hastaneden yazılan ilacınızı eczaneden alamazdınız, yazılan ilaçların hepsini orada bulmak mümkün değildi. Belki bir iki tanesini bulursunuz, diğerlerini parasıyla alacaktınız. Bunların hepsini biz kapattık. Her eczaneden alışveriş yapabilirsin ve ilacını alabilirsin. Kılıçdaroğlu döneminde bunlar yoktu. O 'herkesin hastaneye gitme özgürlüğü var' diyor. Lütfettin ya. Bu hastane bunun için var zaten, bunu da özgürlükler sıralaması içine mi koyacağız yani? Birileri diyor ki bu tinercidir şudur budur, ya kardeşim ne olursa olsun bakacaksın, alacaksın tedavisini yapacaksın, hastane bu. Aklımıza bizim ne geliyor; kanun. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Şimdi hastanelerimiz tüm illerde, bazı büyük ilçelerde. Ama işin ikinci etabı şimdi bir de şehir hastanelerine başladık. Şehir hastaneleri Türkiye'ye birkaç sınıf atlatıyor, artık dünya buraya akacak. İnşallah doktorlarımızdaki kariyer ve kalite arttıkça olacak bu. Bu bağlamda Sağlık Üniversitelerini kurduk. Türkiye'de sağlıktaki reformumuzu üst düzeyde gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

(JA-BT-ÖZ-Y)