Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazar günü sandıklardan 'evet' çıkarsa ekonomide çok ciddi bir sıçrama olacaktır"



İSTANBUL (İHA)- TGRT Haber televizyonu ile birlikte TGRT EU, TGRT Belgesel televizyonları ve TGRT FM ile İhlas Haber Ajansının hizmet sunduğu yurt içi ve yurt dışındaki 120 TV kanalında yayınlanan Referanduma Doğru Özel programında İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber televizyonu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularına cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ortada bir sistem var, onlar o sisteme bir defa adapte olamıyorlardı. Şuanda oluşturacağımız sistemde birileri buna adapte olamayacak. Bizde parlamenter demokrasi ile 14-15 sene bu ülkeyi yönettik. Allah'tan ki hep tek başımıza iktidar olduğumuz için, göreve geldiğimizde 3 bin 400 dolarken kişi başı milli gelirimiz, 11 bin dolara geldi. IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolarken, 2013 itibariyle IMF'ye borcumuzu bitirdik. Merkez Bankasının döviz rezervi 27,5 milyar dolarken, 107 milyar dolara kadar çıkarttık. Bir ara başbakanlığım döneminde 136 milyar dolara kadar çıktı. Malum bu son olumsuz gelişmeler aşağı çekti ama toparlayacağız, bu problem değil bizim için. Nasıl çıkar, nasıl iner bunu iyi biliyoruz. Göreve geldiğimizde devletin borçlanma faizi yüzde 63'tü, enflasyon yüzde 30'du. İkisini de tek haneliye çektik. Bundan sonraki süreçte bu çok daha hızlı yürüyecek. Bunun için işaret fişeği 16 Nisan'dır. Benim halkım, ekonomi ile ilgilenenler bunu görmesi yazım. Artık şuanda ticaretle, sanayi ile uğraşanlar şunu bilmesi lazım, pazar günü sandıklardan 'evet' çıkarsa ekonomide çok ciddi bir sıçrama olacaktır. Türkiye'nin artık bileklerindeki prangalar atılacaktır. Bizim hedefimiz 2023'te 25 bin dolara ulaşmaktır. Bu sisteme parlamento içindeki partiler 'evet' deseydi sıkıntı olmayacaktı. CHP ve diğeri buna yaklaşmadılar. Hatta onlara şu teklif te yapıldı, sizde sisteminizi ortaya koyun, onu da götürelim millete. Millet hangisine 'evet' derse o olsun. Yeter ki birlik olsun. Ama ona da yanaşmadılar" şeklinde konuştu.