Çorum'da Eğitim Kar Engeli

Çorum'da kar yağışı dolayısıyla merkez, İskilip, Ortaköy ve Mecitözü ilçelerinde yarın eğitime ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, etkisini sürdüren kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için kent merkezi ile İskilip, Ortaköy ve Mecitözü ilçelerindeki okullarda yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.



Kar yağışının durumuna göre diğer ilçelerde de okulların tatil edilebileceği belirtildi.