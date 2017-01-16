Çorlu'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.



İlçede öğle saatlerinden sonra etkisini arttıran sağanak nedeniyle ana arter yollarda ulaşımımda aksamalar yaşandı. Çevre Yolu, Bulvar Yolu ve Bülent Ecevit Bulvarı'nın alçak kesimlerinde oluşan su birikintilerine belediye ekipleri müdahale etti. Yağış nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları da oluştu.



Bu arada, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, dükkan önlerindeki tente altlarına saklanarak korunmaya çalıştı.