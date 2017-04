Çocuklar İçin Sanatı Köylere Götüren Tiyatro

SAVAŞ GÜLER - Konya'da 30 kişilik tiyatro ekibi, her gün yüzlerce kilometre yol katederek en ücra köylerdeki ilkokul çocuklarına tiyatro gösterisi sunuyor.



Daha önce hiç tiyatroya gitme imkanı bulamayan köy çocukları, proje sayesinde ayda bir defa oyun izlemenin mutluluğunu yaşıyor.



Konya Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen "Medeniyet Okulu" projesi kapsamında oluşturulan tiyatro ekibi sayesinde, çocuklar hem öğreniyor hem de doyasıya eğleniyor.



Tiyatro oyuncusu İsmail Acar (33), AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje sayesinde bin 300 okula ulaştıklarını söyledi.



Oyunları, ilçe ve köylerdeki ilkokul 4 ve 5'inci sınıf öğrencilerine sunduklarını ifade eden Acar, şöyle devam etti:



"Tiyatro gösterimini aylık olarak 3 bin 408 sınıfta, 84 bin öğrenciye yapıyoruz. Yani aynı oyunu bir ay boyunca 3 bin 408 defa oynuyoruz. Oyundaki karakterleri yılda iki defa değiştiriyoruz. Örneğin Dede Korkut ile Bamsı Beyrek karakterini sömestir tatilinden öce, Ali Kuşçu ile Pervane karakterlerini de sömestirden sonra oynadık. Okullara her gittiğimizde farkı oyunlarla, farklı mizansenlerle çocukları kendimize yaklaştırmaya çalışıyoruz. Tevazu göstermek, vefalı olmak, alçak gönüllülük, yiğitlik gibi yılda sekiz farklı konuyu değerler eğitimi kapsamında anlatıyoruz. Tiyatronun sonunda da oynanan oyunun içeriğiyle alakalı ödevler veriyoruz. Ödevlerini yapan öğrencilere hediyeler dağıtıyoruz."



"Bizim için çok güzel bir duygu"



Yaptıkları işin kendileri için çok değerli olduğunu dile getiren Acar, "Konya'nın en ücra köşelerinde okuyan köy çocuklarının bu tiyatro oyunlarını görmesi bizim için çok güzel bir duygu. Çocuklar o kadar hevesli, o kadar istekliler ki okullarına gittiğimizde bizi bahçede karşılıyorlar. Bu projede bize ücret verilmeden çalışmamız istenseydi ben çalışırdım çünkü bu duyguları yaşadıktan sonra insan vazgeçemiyor." diye konuştu.



Acar, tiyatro ekibinin, her gün sabahın erken saatlerinde gidilecek yerin uzaklığına göre erkenden kalkıp hazırlandığını, gittikleri okullarda son derse kadar tiyatro oynadıklarını aktardı.



Gün içerisinde gidebildikleri kadar okula gittiklerini anlatan Acar şöyle şunları kaydetti:



"Köyün uzaklığına göre 2-2,5 saat yol gittiğimiz oluyor. Bazı çocuklar köyünde doğuyor, büyüyor ve hayatının geri kalanını da köyünde geçiriyor. Bulunduğu mahalleden dışarıya çıkamayan çocuklar var. Dolayısıyla tiyatroyu görme imkanı yok. Biz de mobil ekipler olarak tiyatroyu çocukların ayağına götürüyoruz. Bu da çocuklar için bulunmaz bir nimet oluveriyor. Çocuklar bizi o kadar benimsediler ki anlattığımız değerleri resim haline getiriyorlar. Bir köy okulunda tiyatro gösterisi yaptık. Sonraki ay aynı okula farklı bir oyun için gittiğimizde çocuklar önceki oyunun aynısını oynadılar. O kadar güzel dinlemişler. Çocuklara tiyatro metni bile vermemiştik. Bize böyle bir sürpriz yaptılar. Hayatımda unutamadığım en güzel anlardan biriydi."



Projeyi duyunca hiç düşünmedi



Ekipteki oyunculardan 26 yaşındaki Fethi Sağdıç ise proje için İstanbul'dan geldiğini belirtti.



Çocuklara yönelik bir faaliyette bulunmaktan dolayı mutlu olduğuna işaret eden Sağdıç, "Bana bir telefon geldi ve böyle bir projenin olduğunu, projede yer almak isteyip istemediğimi sordular. Ben de hiç düşünmeden arabama atlayıp geldim. Bu iş bizim için çok değerli. Sonuçta yüzlerce kilometre aşıp bu oyunları köy çocuklarının ayağına götürüyoruz." ifadelerini kullandı.



Sağdıç, projenin yalnızca Konya'da değil, tüm Türkiye'de yapılmasını arzu ettiğini vurguladı.



Çumra ilçesine bağlı Apasaraycık Mahallesi'ndeki ilkokulda 4'üncü sınıfta okuyan Fatma Betül Parlayıcı, her ay tiyatro ekibinin gelmesini heyecanla beklediklerini, oyunlar sayesinde birçok önemli değerleri eğlenerek öğrendiklerini ifade etti.



Mustafa Onbaşı İlkokulu öğrencisi Aysu Ceyda Öğüt de projenin kendisi gibi tiyatroya gitme imkanı olmayan çocukları çok mutlu ettiğini anlattı.