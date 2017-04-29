DoryanArt workshop etkinlikleriyle keyifli bir müzik ve kahve eşliğinde hem üretecek hem eğleneceksiniz.



"Osmanlı imparatorluğu zamanında kitap kapakları ve iç kısımlarını süslemek amaçlı doğmuş süsleme sanatıdır. Su ve boyanın yarattığı harika bir kağıt sanatıdır. Ebru atölyesi çalışmamızda katılımcılarımız serbest ebru şekillendirmeleri yapacaklardır. Workshop çalışmamıza katılmak için herhangi bir deneyim aranmamaktadır. Çalışmada ebru Sanatı tekniği ile ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır."



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Doryan Art Atölye



Mekan Adresi : Mimar Sinan caddesi No: 2/A Zemin: 9



Başlangıç Saati : 29.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 15: 30: 00



Kategori : Çocuk Atölyesi - Ebru Çalışması



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır