Çocuk Atölyesi - Ebru Çalışması

DoryanArt workshop etkinlikleriyle keyifli bir müzik ve kahve eşliğinde hem üretecek hem eğleneceksiniz.

Çocuk Atölyesi - Ebru Çalışması

DoryanArt workshop etkinlikleriyle keyifli bir müzik ve kahve eşliğinde hem üretecek hem eğleneceksiniz.

"Osmanlı imparatorluğu zamanında kitap kapakları ve iç kısımlarını süslemek amaçlı doğmuş süsleme sanatıdır. Su ve boyanın yarattığı harika bir kağıt sanatıdır. Ebru atölyesi çalışmamızda katılımcılarımız serbest ebru şekillendirmeleri yapacaklardır. Workshop çalışmamıza katılmak için herhangi bir deneyim aranmamaktadır. Çalışmada ebru Sanatı tekniği ile ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır."

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Doryan Art Atölye

Mekan Adresi : Mimar Sinan caddesi No: 2/A Zemin: 9

Başlangıç Saati : 29.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 15: 30: 00

Kategori : Çocuk Atölyesi - Ebru Çalışması

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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