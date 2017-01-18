Çobanlar İmam Hatip Ortaokulu'nda "Fotoğrafçılık" Anlatıldı

Afyonkarahisar Çobanlar İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen 'Bir Konu Bir Konuk Etkinlikleri" kapsamında fotoğrafçılık anlatıldı.



Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Fotoğrafçılık Eğitmeni Mustafa Ersöz tarafından, çocuklara fotoğrafçılık sanatı anlatıldı. Ersöz, etkinlikte mesleğini seçme nedenini, fotoğrafçılık ve film çekimi ile ilgili aldığı eğitimleri, mesleğinde karşılaştığı zorlukları ve mesleğine duyduğu sevgi ve bağımlılığı aktardı.



Gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler fotoğrafçılık mesleği ile ilgili konularda bilgiler edinmenin yanı sıra meslek seçimine de dikkat etmeleri konusunda farkındalık sahibi oldular. - AFYONKARAHİSAR