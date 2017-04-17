CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, "YSK'nın hesabını vermesi gereken çok soru var. Bu şartlar altında başkanlık sistemi ölü doğmuştur, meşruiyeti yoktur, Türkiye'de uygulanamaz." iddiasında bulundu.



Cankurtaran, yazılı açıklamasında, mühürsüz oyların geçerli sayılmasına değindi. YSK'nın "Daha önce de benzer kararlar var" açıklamasını eleştiren Cankurtaran, "Bahsettikleri kararlar, 2010'daki yasal düzenlemeden önce verilmiş kararlar mıdır? 2010'daki yasal düzenlemeden sonra benzer karar yok ise YSK'nın bu kararı kanun koyucunun iradesine aykırı işlem yaptığı için geçerli değildir." görüşünü savundu.



Halk oylaması sürecinin adaletsiz şartlarda gerçekleştiğini belirten Cankurtaran, şu ifadeleri kullandı:



"Devletin bütün kaynakları 'evet'e çalıştı. 1 milyar dolara yakın paranın 'evet'e harcandığı iddiası mevcut. Örtülü ödenekte son iki ayda yüzde 75'lere varan oranda artan harcamaların 'evet' kampanyasına gittiği konusunda ciddi şüphelerimiz var. Özellikle kırsal alanlardaki insanlara yönelik 'Buradan evet çıkmazsa yatırım gelmez' yönünde tehditler savrulduğunu biliyoruz. Bu kadar tehdide, şantaja rağmen ancak sonuç olarak yüz binlerce mühürsüz oyla yani hileyle, güç bela 2 puan önde çıkabildiler. YSK'nın hesabını vermesi gereken çok soru var. Bu şartlar altında başkanlık sistemi ölü doğmuştur, meşruiyeti yoktur, Türkiye'de uygulanamaz."