Türk pop müziğinin önemli temsilcilerinden Çelik, Hayal Kahvesi Atakent sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.



"Ateşteyim", "Hercai", "Nazına Ölüyorum", "Bu Şehirde", "Kızımız Olacaktı" gibi 90'lı yıllardan günümüze en sevilen şarkılarıyla Çelik, sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Küçükçekmece



Mekan : Hayal Kahvesi Atakent



Mekan Adresi : Atakent Mah., Çiçekli Vadi Cad. No: 1



Başlangıç Saati : 26.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 00: 30: 00



Kategori : Çelik



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır