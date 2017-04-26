Çelik
Türk pop müziğinin önemli temsilcilerinden Çelik, Hayal Kahvesi Atakent sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.
Türk pop müziğinin önemli temsilcilerinden Çelik, Hayal Kahvesi Atakent sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.
"Ateşteyim", "Hercai", "Nazına Ölüyorum", "Bu Şehirde", "Kızımız Olacaktı" gibi 90'lı yıllardan günümüze en sevilen şarkılarıyla Çelik, sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Küçükçekmece
Mekan : Hayal Kahvesi Atakent
Mekan Adresi : Atakent Mah., Çiçekli Vadi Cad. No: 1
Başlangıç Saati : 26.04.2017 22: 30: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 00: 30: 00
Kategori : Çelik
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io