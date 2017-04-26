Çelik

Türk pop müziğinin önemli temsilcilerinden Çelik, Hayal Kahvesi Atakent sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

Çelik

Türk pop müziğinin önemli temsilcilerinden Çelik, Hayal Kahvesi Atakent sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

"Ateşteyim", "Hercai", "Nazına Ölüyorum", "Bu Şehirde", "Kızımız Olacaktı" gibi 90'lı yıllardan günümüze en sevilen şarkılarıyla Çelik, sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Küçükçekmece

Mekan : Hayal Kahvesi Atakent

Mekan Adresi : Atakent Mah., Çiçekli Vadi Cad. No: 1

Başlangıç Saati : 26.04.2017 22: 30: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 00: 30: 00

Kategori : Çelik

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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