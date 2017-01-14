Çatışmalarda Kısmen Yıkılan Barandayla Sardıkları Evde Yaşıyorlar

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde düzenlenen operasyonlar sırasında evleri bir bölümü yıkılan Güleryüz ailesinin fertleri burayı branda ile kapatmaya çalışırken, yetkililerden yardım istedi.



Yüksekova İlçesi'nde hendeklerin kapatılması için başlatılan operasyonlar kapsamında 13 Mart 2016 tarihinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 78 gün süren yasak sırasında düzenlenen operasyonlar sırasında çıkan çatışmalarda, Güleryüz ailesinin oturduğu ev de kullanılamaz hale geldi. 30 Mayıs'ta kısmi olarak kaldırılan sokağa çıkma yasağı ardından, yanlarına yerleştikleri akrabalarının evinden ayrılarak ilçenin Kuruköy Mahallesi'ne dönen 12 kişilik Güleryüz ailesi, evlerinin kısmen yıkıldığını görünce zor günler geçirmeye başladı. Kış aylarında soğuk havada çaresiz kalan aile, yıkılan evin bir bölümünü komşularının desteği ile branda ile kapatıp burada yaşamaya başladı.



Evin bir odası ile mutfak bölümünün duvarının yıkıldığını anlatan 79 yaşındaki Musatafa Güleryüz, yıkılan duvarları onaramadıkları için burasını brandayla sanmak zorunda kaldıklarını söyledi. Bir oda ve mutfağın bir bölümünü barandayla kapattıkları için soğuktan korunamadıklarını anlatan Güleryüz, yanında kaldığı oğulunun inşaatlarda çalıştığını, yaşlı eşive torunlarının zor günler geçirdiklerini, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım beklediklerini söyledi. 7'nci sınıf öğrencisi Sevnur Güleryüz ise barandayla sarılı evlerinin soğuk olması nedeniyle ders çalışamadıklarını belirterek kendilerine yardım edilmesini istedi.



- Hakkari