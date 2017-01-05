Çankırı'da Eğitime Kar Engeli

Çankırı'da kar yağışı dolayısıyla merkez ile Kızılırmak ve Eldivan ilçelerinde eğitime yarım gün ara verildi.



Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve öğrencilerimizin evlerine ulaşmalarında sıkıntı yaşanmaması için ilimiz merkezi ile merkeze bağlı köylerimiz ile Kızılırmak ve Eldivan ilçelerimizdeki okullarımızın tamamı, diğer ilçelerimizde ise taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencilerimiz için bugün öğlenden sonra eğitim ve öğretime yarım gün ara verilmiştir." denildi.



Okulların tatil edilmesi üzerine çocukların kar topu oynayarak eğlendiği görüldü.



Kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken sürücüler zincir takmak zorunda kaldı. Çankırı Devlet Hastanesine gitmek isteyen hastaların araçları kar nedeniyle yokuşu çıkamadı. Bazı vatandaşlar araçlarından inip yürüyerek hastaneye ulaştı.