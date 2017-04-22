Çankaya Yalova'da Güldü

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin son haftasında Yalova VIP evinde Çankaya Üniversitesi'ne 83-69 yenildi.



90. Yıl Spor Salonu'ndaki maçta Ankara ekibinde Maryam Gültekin attığı 21 sayıyla en skorer isim oldu. Deplasmanda aldığı galibiyetle ligi üçüncü sırada bitiren Çankaya Üniversitesi Olay-off'ta Mersin Üniversitesi'nin rakibi oldu.



Karşılaşmaya iki takım da yüksek şut isabetiyle başlarken, ilk çeyreği 22-15 önde bitiren Çankaya Üniversitesi devre arasına da 42-30 üstün girdi. Ankara ekibi üçüncü çeyreği 61-45'lik avantajla geçerken maçı da 83-69 kazanarak bu sezonu 30 galibiyetle tamamlamış oldu. - YALOVA