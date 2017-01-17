İZMİT'te, Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 öğretmen adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte destek sağladıkları ve Bylock kullandıkları iddia edilen 3 öğretmen gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 3 öğretmen sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
- İzmitkocaeli
Bylock Kullandığı İddia Edilen 3 Öğretmen Adliyeye Sevk Edildi
İZMİT'te, Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 öğretmen adliyeye sevk edildi.
İZMİT'te, Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 öğretmen adliyeye sevk edildi.
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