Bylock Kullandığı İddia Edilen 3 Öğretmen Adliyeye Sevk Edildi

İZMİT'te, Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 öğretmen adliyeye sevk edildi.

Bylock Kullandığı İddia Edilen 3 Öğretmen Adliyeye Sevk Edildi

İZMİT'te, Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 öğretmen adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte destek sağladıkları ve Bylock kullandıkları iddia edilen 3 öğretmen gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 3 öğretmen sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

- İzmitkocaeli

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