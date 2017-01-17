Büyükşehir Personeline Yangın Eğitimi

İlk olarak Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine verilen eğitimde yangın anında ve sonrasında yapılması gerekenler teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliğinde yangın söndürme eğitimleri gerçekleştiriliyor. İş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği verilen temel yangın eğitimi ilk olarak Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine verildi. Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş'ın da takip ettiği eğitimde, İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Çavuşu Serdar Kurt, eğitime katılan personellere yangın anında ve sonrasında yapılması gerekenler teorik ve uygulamalı olarak anlattı. Eğitimin sonunda Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yanan bir tüpe nasıl müdahalede bulunacakları uygulamalı olarak gösterildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu gereği temel yangın eğitimlerinin verildiğini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, eğitimlerin 17 ilçe genelinde tüm belediye personeline verileceğini söyledi.

