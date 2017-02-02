Bursa - Kaş Yapalım Derken Göz Çıkardılar Operasyonu Deşifre Ettiler

Kaş yapalım derken göz çıkardılar operasyonu deşifre ettiler



BURSA'da dedesinden kalma av tüfeğiyle evinin önünde fotoğrafı çekilerek 'uyuşturucu satıcılarına karşı silahlı nöbet tutuyor şeklinde lanse edilen 27 yaşındaki Seyit Ahmet Çiftçi polis tarafından gözaltına alınarak ruhsatsız av tüfeğine el konuldu. Haber yapılmasını organize ettiği iddia edilen Muhtar Abdullah Akar hakkında ise Görevi kötüye kullanma ve Kamuoyunu yanlış yönlendirme suçundan soruşturma başlatıldı.



Merkez Osmangazi İlçesi'nde Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Termal Turizm Merkezi olması planlanan Alemdar Mahallesi'ndeki metruk binaların bulunduğu tabakhaneler bölgesi uyuşturucu satıcıları ve içicilerinin mekanı haline geldi. Bazı terk edilmiş metruk binaların mahkeme süreci devam ettiği için yıkımı gerçekleşemedi. Mahallelinin şikayetleri üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede devriye sayısını arttırarak satıcı ve içicilere yönelik operasyonlarını arttırdı. Son bir ay içerisinde bölgede uyuşturucu satışı yapan 12 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Çok sayıda içici hakkında ise işlem yapılarak tedavileri için ilgili sağlık merkezlerine yönlendirilerek takip altına alındı.



Alemdar Mahalle Muhtarı Abdullah Akar mahalleye gazetecileri davet ederek uyuşturucu krizine girmiş bir kişinin başında röportaj yaparak konuya dikkat çekmek istedi. Ardından mahalle sakini olan 27 yaşındaki Seyit Ahmet Çiftçi'nin evinde bulundurduğu dedesinden kalma ruhsatsız av tüfeğiyle fotoğrafı çekilerek uyuşturucu satıcılarına karşı silahlı nöbet tutuyor şeklinde haber yapıldı. Haberin yayınlanmasının ardından Seyit Ahmet Çiftçi polis tarafından gözaltına alındı. Ruhsatsız av tüfeği bulundurma ve kabahatler kanununa göre idari yaptırım cezası uygulanan Seyit Ahmet Çiftçi ifadesi alındıktan sonra av tüfeğine el konularak serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan sonra açıklama yapan Seyit Ahmet Çiftçi, "Biz mahallede silahla nöbet tutmuyoruz, muhtar işi abarttı. Benim fotoğrafımı çektiler bende muhtara benim için sorun olur mu dedim olmaz dedi ve resmimi çektiler, dede yadigarı olan tüfeğime el konuldu" diye konuştu.



Haber yapılmasını organize ettiği iddia edilen Muhtar Abdullah Akar hakkında ise Görevi kötüye kullanma ve Kamuoyunu yanlış yönlendirme suçundan soruşturma başlatıldı.



Bölgede teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik Narko-Tim ekipleri tarafından önümüzdeki günlerde yapılması planlanan operasyonun ise deşifre olduğu öğrenildi.