Bursa'da Kanser Taramalarında Rekor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa Halk Sağlığı Müdürü Dr. Özcan Akan, günümüzde önemli bir halk sağlığı olan kanserle ilgili Bursa'da başarılı çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Erken teşhis için kanser taramalarının önemine dikkat çeken Dr. Akan, "Taramalar sayesinde kanseri erken teşhis edebilme ve hastayı hızlı bir şekilde tedaviye sevk etme şansımız artıyor. Bursa'da Halk Sağlığı bünyesinde faaliyet gösteren 4 KETEM birimi ve her ay bir ilçede hizmet veren mobil mamografi aracımızla tarama çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

2016 yılında birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında 85 bin 874 kişiye tarama yapıldığı bilgisini veren Dr. Akan, "40-69 yaş arası 32 bin 349 kadına meme kanseri taraması yapıldı ve bu taramalar sonucunda 36 vatandaşımızda meme kanseri tespit edildi. Aynı şekilde 30-65 yaş arası 28 bin 985 kadına rahim ağzı kanseri taraması yapılırken, 8 vatandaşımıza rahim ağzı kanseri teşhisi konuldu. 50-70 yaş arası 24 bin 540 kadın ve erkek kolon kanseri taramasından geçirilirken 1 vatandaşımızda kolon kanseri tespiti edildi" şeklinde konuştu.

Mobil Mamografi Aracından 9 bin 319 Tarama

2016 Mart ayında mamografi aracının hizmete girmesiyle kanser taramalarında mobil hizmet dönemine geçildiğini vurgulayan Dr. Akan, "Mobil aracımızda Mart ayı başlangıcından itibaren 15 ilçemizde 9 bin 319 kişiye tarama hizmeti sundu. Aracımız sayesinde KETEM'lere uzak olan vatandaşlarımızın oturduğu bölgelere giderek kanser taramalarını gerçekleştiriyoruz. Böylece KETEM'lere gelemeyen vatandaşlarımızı kendi oturdukları bölgelerde tarama yapma ve kanserle daha etkin mücadele etme şansına sahip oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Sayı Daha Artacak

İl genelinde içlerinde KETEM birimini de bulunduran sağlıklı yaşam merkezlerinin sayısını arttırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Dr. Akan, "Bu merkezlerimizin sayısının artmasıyla birlikte daha fazla sayıda vatandaşımıza tarama sunma imkânı bulacağız. Şehrimizde şu an 4 sağlıklı yaşam merkezi bulunmakta ve yakın bir dönem içerisinde Mudanya ve Gemlik ilçelerimizde de birer merkez açmayı düşünüyoruz. Sağlıklı yaşam merkezi ve KETEM birimlerinin artmasıyla Bursa'da kanser taramalarında yakaladığımız başarının artarak devam edeceğini umuyoruz" diye konuştu.

