Burdur Gelişim Planı Toplantısı
Burdur Gelişim Planı toplantısı*- BURDUR'da valilik öncülüğünde İl Gelişim Planı hazırlanması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında ilgili kurumların katılımıyla toplantı düzenlendi.
Burdur Gelişim Planı toplantısı
*- BURDUR'da valilik öncülüğünde İl Gelişim Planı hazırlanması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında ilgili kurumların katılımıyla toplantı düzenlendi.
Burdur Valiliği tarafından organize edilen Burdur İl Gelişim Planı toplantısı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Avşar Han'da yapıldı. Toplantıya, Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları ile ilgili kamu kurumu yöneticileri katıldı.
Toplantıda konuşan Vali Şerif Yılmaz, "Burdur Valiliği öncülüğünde, MAKÜ'nün teknik ve akademik desteğiyle tüm kurum ve kuruluşlarımızın katılımı ile, Burdur'la ilgili söz söylemek isteyen kim varsa bir arada olalım, böyle bir çalışmayı yürütelim, Burdur'un gelişimine yön vermek amacıyla Burdur İl Gelişim Planı çalışmalarını başlatmaya karar vermiş bulunuyoruz. Bu kapsamda katılımcılık ilkesine dayalı olarak, ildeki ilgili tüm kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ve işbirliğiyle Burdur'un mevcut durumu, potansiyelleri ve en önemli gelecek yönelimini içeren, birlikte oluşturacağımız bir İl Gelişim Planı hazırlamayı amaçlıyoruz" dedi.
Gelişim planının yaklaşık 1.5 yıl sürecek bir çalışma olduğunu aktaran Vali Yılmaz, şunları söyledi:
"Bu çalışmada tüm kurumlarımızın katkı ve desteklerini bekliyoruz. Kamu mali disiplininin değişmesinden sonra kurumlarda stratejik planlar oluşturuldu. Her kurum kendine göre stratejik hedefler belirledi. Bu hedefleri belirlerken tutarlı ve bütüncül bir plan dahilinde belirlemek ve vizyonlarımızı revize etmemiz gerekecek. Bu plana hep birlikte katkı sağlamak zorundayız. İnşallah hep beraber sizler de destek olursunuz, yaptığımız her çalışma için eminim ki bizlere dua edilecek, Burdur'un insanına katkı sağlayacak bir çalışmayı gerçekleştirmiş oluruz."
Daha sonra milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik plan üzerindeki görüşlerini aktardı.
Toplantıda MAKÜ Burdur Gelişim Merkezi Müdürü Yard. Doç. Dr. Ali Murat Alparslan tarafından Burdur İl Gelişim Planı'nın içeriği ve hazırlanış sürecini anlatan sunumunu gerçekleştirdi.