Bp ve Castrol, 20 Yıl Sonra Yeniden Formula One'da

CARMEDYA.COM – Yakıt ve madeni yağ pazarının lider markalarından BP ve Castrol, Formula One pistlerinin iddialı takımlarından Renault ile işbirliği anlaşması imzaladı. İki marka, 5 yıl süreyle Renault Sport Formula One Takımı'nın teknik iş ortağı ve ana sponsoru olacak.



BP ve Castrol, Mart ayında Avustralya'da yapılacak Formula One yarışlarında Renault takımına yağ ve yakıt temin edecek. En son 1997 yılında Formula One'da varlık gösteren BP ve Castrol, böylece 20 yıl aradan sonra yeniden pistlere dönmüş oldu.



Dünyanın lider enerji şirketlerinden BP ile lider madeni yağ markalarından Castrol, 20 yıl aradan sonra Formula One pistlerine geri dönüyor. Renault Sport Racing ile anlaşma imzalayan iki marka, önümüzdeki 5 yıl boyunca Dünya Şampiyonalarında yarışmak üzere yenilenen Renault Sport Formula One Takımı'nın teknik iş ortağı ve ana sponsoru olacak. BP ve Castrol, Mart ayında Avustralya'nın Melbourne kentinde yapılacak Formula One yarışlarında Renault takımına yağ ve yakıt temin edecek.



Renault Sport Racing Başkanı Jéröme Stoll, BP ve Castrol'ün Formula One'a geri dönüşü hakkında şunları söyledi: "BP ve Castrol, motorsporlarında köklü geçmişi olan iki büyük marka. Onları yeniden Formula One'da görmek sevindirici. Bu işbirliğinin Formula One takımımız için yeni fırsatlar sunacağına inanıyoruz. İki şirketin verdiği taahhüt, aslında Formula One'ın uluslararası şirketler için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Böylesine yüksek nitelikli teknik iş ortaklarımız ve sponsorlarımız olması bize gurur veriyor ve motivasyonumuzu artırıyor."



Diğer yandan, BP Küresel Rafinaj ve Pazarlama Grubu CEO'su Tufan Erginbilgiç, yeni işbirliğini şöyle değerlendirdi: "BP olarak, dünyanın önde gelen yakıt ve yağ teknolojilerini geliştirmeye odaklanıyoruz. Bu işbirliği, hem Renault hem de BP takımları açısından heyecan verici yeni fırsatlar sunuyor. Renault ile birlikte çalışarak Formula One'ın yüksek rekabet ortamında lider yağ ve yakıt teknolojilerimizi daha da ileri seviyeye taşımak üzere önemli bir avantaj yakalamış durumdayız."



Renault Sport Racing Genel Müdürü Cyril Abiteboul, "2017 Formula One sezonu için getirilen yeni aerodinami regülasyonlarıyla birlikte güç hassasiyeti daha da artacak. Yağ ve yakıtlar, 2014 yılında getirilen güç birimi regülasyonlarından bu yana zaten önemli bir role sahipti. Şimdi, 2017 regülasyonlarıyla birlikte araçların toplam performansı üzerinde her zamankinden daha önemli olacak. BP ve Castrol takımlarının Formula One konusunda son derece heyecanlı olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla, yeni aracımızla birlikte 2017 ve ötesi için belirlediğimiz hedeflere ulaşma konusunda bize yardımcı olacaklarına inanıyoruz" diye konuşurken, BP Madeni Yağlar COO'su Mandhir Singh ise "BP ve Castrol olarak, Renault'nun Formula One'da en iyi takım olma vizyonunu paylaşıyoruz. Takıma bu noktada katılmanın bizim için anlamı büyük; yenilikçi çözümler üzerinde birlikte çalışabileceğiz ve yeni başarı öykülerinin parçası olabileceğiz"yorumunda bulundu.



BP ve Castrol, BP Ultimate ve Castrol EDGE markalarıyla Renault Sport Formula One Takımı'nın resmi yağ ve yakıt sağlayıcısı olarak takıma destek verecek. İki şirket, en son Williams Renault'nun hem Formula 1 Constructors Championship hem de Drivers' Championship yarışlarında birinciliği elde ettiği 1997 sezonunda birlikte çalışmıştı.