Bostanlı Balıkçı Parkı'na Modern Görünüm

Karşıyaka Belediyesi, kentin en işlek sosyal yaşam alanlarından biri olan Bostanlı Balıkçı Parkı'ndaki yenileme çalışmalarını büyük oranda tamamladı. Yeni ve modern bir görünüme kavuşan park, Karşıyakalılar'dan da tam not aldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Akpınar, "Bostanlı'nın sembollerinden balıkçı parkını, yeşil dokuyu koruyarak ve artırarak daha güzel hale getirdik" dedi.



Karşıyaka'daki mevcut parklara modern dokunuşlarla yeniden hayat veren Karşıyaka Belediyesi, bu kez de Bostanlı Balıkçı Parkı'nı modern bir görünüme kavuşturdu. Mahallenin en işlek ve merkezi parklarından biri olan alanda, kasım ayı itibariyle başlayan yenileme çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Bölge halkının talep ve önerileri doğrultusunda hazırlanan projeyle, parka daha modern ve estetik bir görünüm kazandırıldı. Yeşil doku korunarak çağdaş bir park görünümü oluşturuldu.



Yarısı yeşil alan



Bostanlı'ya nefes aldıran parktaki yeşil doku korundu. Toplam 1360 metrekare alan üzerine kurulu olan parkın 685 metrekaresi yeşil alan olarak düzenlendi. Pergolalı banklar ile keyifli oturma alanları yapıldı. Yıkılan süs havuzu da modernize edildi. Parktaki yenileme çalışmaları, Karşıyakalılar'dan da tam not aldı. Parkta bulunan ve yenileme çalışmalarının başlamasıyla birlikte bakıma alınan Balıkçı Heykeli de çalışmaların tamamen bitmesinin ardından yerini alacak. Alan, rengarenk mevsim çiçekleriyle güzelleştirilecek.



Halk buluşması yapılacak



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Kentimize yepyeni parklar ve yeşil alanlar kazandırırken; diğer taraftan da uzun yıllardır halkımıza hizmet veren parklarımızı tek tek yenilemeye devam ediyoruz. Bostanlı Balıkçı Parkımız da bölge insanına soluk aldıran, Bostanlı'nın sembolleri arasında yer alan bir parkımız. İlçemize, Bostanlı Mahallemize yakışır hale getirmek için sil baştan yenileme çalışmaları yaptık. Yeni dönemde ilk halk buluşmasını da 3 Şubat Cuma günü Bostanlı Balıkçı Parkımız'da yapacağız. Tüm halkımızı bekliyoruz" dedi. - İZMİR