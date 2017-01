Boşanma Davası Açtığı Eşinin Öldürdüğü Aygün Toprağa Verildi

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde boşanma davası açtığı eşi 46 yaşındaki B.Y. tarafından bıçaklanarak öldürülen 38 yaşındaki Aygün Yönyül toprağa verildi. Yakalanan şüpheli B.Y. sorgusundan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Geçen çarşamba akşamı polisi arayan Aygün Yönyül., kendisini aldattığı için boşanma davası açtığı, bir süredir ayrı yaşadığı eşi B.Y.'nin Camivasat Mahallesi, Gaziilyas Caddesi, Çıkmaz Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katında bulunan evinin kapısına dayandığını belirtip, yardım istedi. Ancak, adrese gelen polis ekipleri, B.Y.'yi bulamayınca, ayrıldı. Aynı apartmanda oturan kardeşinin evine girdiği ve geceyi burada geçirdiği belirlenen B.Y., iddiaya göre eşinin evden çıkmasını bekledi. Sabah garson olarak çalıştığı evinin yakınındaki lokantaya gitmek için yola çıkan Aygün Yönyül'ün yanına giden B.Y., barışmak istediğini söyledi. Ancak Aygün Yönyül, boşanma davası açtığı eşinin bu teklifini geri çevirdi. Sinirlenen B.Y., kardeşinin evinden aldığı ekmek bıçağıyla iki çocuğunun annesini Aygün Yönyül'ü sapladığı 17 bıçak darbesiyle yaraladı. Kanlar içinde kalan Aygün Yönyül yere yığılırken, B.Y. koşarak kaçtı. Komşularının haber vermesi üzerine gelen ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aygün Yönyül, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Aygün Yönyül'ün cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayın ardından kaçan B.Y.'yi aynı gün Akçay Mahallesi'nde yakalanıp, gözaltına aldı.



CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU



Aygün Yönyül'ün cenazesi otopsinin ardından bugün yakınları tarafından alınarak, Edremit İlçesi'nin Kızılkeçili Mahallesi'ne getirildi. Öğleyin buradaki Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş, CHP Edremit İlçe Başkanı Yusuf Sel, Aygün Yönyül'ün Erdemit Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan kızı Merve, onun öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları ile ailenin yakınları katıldı. Cenaze cami avlusuna getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Annesinin tabutuna sarılan Merve'yi, öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları sakinleştirip, teselli etmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından, tabutu omuzlarda taşınan Aygün Yönyül, Kızılkeçili Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.



Aygün Yönyül'ü öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan eşi B.Y. ise polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. B.Y., Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi. - Balıkesir