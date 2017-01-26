Bölge Müdürü: Orman Yangınlarının Yüzde 70'i İnsan Kaynaklı

MUĞLA Orman Bölge Müdürü İbrahim Çelik, geçen yılki yangın söndürme ve bakım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çelik, yangınların çıkış nedenlerinin yüzde 70'inin insan kaynaklı olduğunu söyledi.



Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ndeki Gökçeleri Mevkisi Helikopter Pisti ve Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Müdür Yardımcısı Vedat Dikici, Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli, Milas Orman İşletme Müdürü Çetin Akkaya, Muğla Yangın Harekat Merkezi ekibi Suat Ünal, İsmail Durak ve Bodrum Orman İşletme Şefi Mutlu Mercan ile görevliler katıldı.



"TEKNOLOJİNİN SON İMKANLARI KULLANILIYOR"



Görev bölgelerinin Aydın ve Muğla illerini kapsadığını belirten Muğla Orman Bölge Müdürü İbrahim Çelik, bölgenin 1 milyon 150 bin 201 hektar ormanlık alana sahip olduğunu, tamamının yangınlarda birinci derece hassas ormanlar olduğunu ifade etti. Orman yangınlarıyla hem havadan, hem karadan teknolojinin son imkanlarını kullanarak mücadele ettiklerini belirten Çelik şöyle dedi:



"Orman Bölge Müdürlüğümüzde yangınlarla mücadelede 1500 işçi, 89 arazöz, 38 su tankeri, 51 ilk müdahale aracı, 12 dozer, 11 greyder ve 9 treyler kara gücünü oluşturuyor. Fethiye, Marmaris, Milas ve Nazilli'de konuşlanan 4 su atma özelliği taşıyan ve Ula'da konuşlanan 1 genel amaçlı olmak üzere 5 helikopter ile Bodrum Havalimanı'nda konuşlanan 2 amfibik uçak Bölge Müdürlüğümüzün yangınlarla mücadelede hava gücünü oluşturuyor. Yaz ayları boyunca 103 Sincap Motorize ekibi, riskli bölgelerde devriye görevi yapıyor."



Bölgelerindeki yangınların geçen yıl yüzde 76'sının 11.00-19.00 saatleri arasında çıktığını belirten Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, 226 kırsal alan ve ziraat yangınında 788 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi. Muğla Orman Bölge Müdürü Çelik, bölgelerindeki yangınların çıkış nedeninin yüzde 70'inin insan kaynaklı olduğunu söyledi. Çelik, son 10 yıllık verilere göre sorumluluk alanlarında yılda ortalama 331 yangın çıktığını ve bu yangınlarda ortalama 534.1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü belirtti.



- Bodrummuğla