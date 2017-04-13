Bitlis'te Terör Operasyonu

Bitlis'in Hizan ilçesinde, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 2 el yapımı patlayıcı, toprağa gömülü silah, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanan malzemelerin ele geçirildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca Yaylacık köyü kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya-15 Operasyonu" düzenlendiği belirtildi.



Yaylacık köyü kırsalındaki 3 ayrı noktada toprağa gömülü kalaşnikof piyade tüfeği ve buna ait 50 mühimmat, ikişer el telsizi, telsiz şarj cihazı ve bataryası, muhtelif miktarda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Yaylacık köyü Mesir Tepe mevkisinde aynı gün 5'er kilogramlık plastik yağ bidonu içerisinde amonyum nitratla desteklenmiş basma düzenekli 2 el yapımı patlayıcı tespit edilmiştir. El yapımı patlayıcı düzeneği ve malzemeler, cumhuriyet savcısının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından olay yerinde imha edilmiş, bulunan sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.