Birmot, Maserati'yi Ankaralılarla Buluşturdu

Otokoç Otomotiv bünyesindeki Birmot, Tofaş çatısı altındaki Fer Mas tarafından temsil edilen İtalyan otomobil markası Maserati'nin İstanbul dışındaki ilk satış noktası olan Ankara showroomunu hizmete açtı.



Koç İkiz Kulelerdeki showroomun açılışında konuşan Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, İtalyan stilinin kaliteyi, şıklığı ve zarafeti ifade ettiğini söyledi.



Maserati'nin otomotiv sektörü açısından ikonik bir marka olduğunu dile getiren Çimen, "Arabanın 100 yıl öncesine dayanan bir tarihi var. Maserati, esasında tam bir performans arabası." dedi.



Bugüne kadar İstanbul'da hizmet verdiklerini belirten Çimen, yeni açılan showroom ile ilk kez İstanbul dışına çıktıklarının altını çizdi.



"Ankara'nın potansiyeline inanıyoruz"



Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir de Ankara'nın otomotiv ticareti açısından yüksek bir potansiyeli bulunduğunu söyledi.



Ankara'nın Türkiye'deki toplam otomobil satışlarından yüzde 9 pay aldığını dile getiren Özdemir, lüks segment dahil edildiğinde söz konusu oranın yüzde 11'e ulaştığını kaydetti. Özdemir, "Bu potansiyele olan inancımızla Otokoç olarak Ankara'daki 8. tesisimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Otomotivin ikon markası Maserati'yi ilk olarak Ankaralı otomobilseverlerin beğenisine sunmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.



Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel ise spor otomobil ve lüks segment tutkunlarının taleplerinin kendilerini İstanbul dışına çıkmaya yönelttiğini kaydetti.



Müşterilerinin sesine kulak vererek bu yıl alanlarını genişletmeye karar verdiklerini anlatan Bel, "İlk açılımın da Başkentimizde olmasını arzu ettik. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Maserati showroomumuzu önümüzdeki aylarda Bursa ve Antalya'da açacağımız yeni showroomlarımız takip edecek." diye konuştu.



İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo da Maserati'nin otomobil tarihine geçen bir marka olduğunu ifade etti.



Maserati'nin tarihçesi hakkında bilgiler veren Mattiolo, markanın sembolü olan üç uçlu mızrağın, İtalya'nın Bologna şehrinde yer alan Neptün çeşmesindeki heykelden esinlenildiğini belirtti.



Mattiolo, şirketin kurucusu olan İtalyan mühendis Alfieri Maserati'nin araba yarışlarına oldukça fazla ilgisinin bulunduğunu, markanın ana karakteristik özelliğini yansıtan sportif sürüş ile lüks araçların sahip olduğu zarafeti birleştirmeyi başardığını sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından showroomun açılışı gerçekleştirildi.