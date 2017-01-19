Bingöl Merkezli 3 İlde PKK Operasyonu: 10 Gözaltı

BİNGÖL ile İstanbul ve Elazığ'da düzenlenen operasyonlarda, PKK/KCK'ya yardım, yataklık ve işbirliği yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 16-18 Ocak tarihleri arasında Bingöl, İstanbul ve Elazığ'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, yardım yataklık ve işbirliği yaptıkları iddiasıyla 10 şüphelinin jandarma tarafından gözaltına alındığı belirtildi.



Valilik açıklamasında ayrıca, sosyal medya hesapları üzerinde terör propagandası soruşturmasında gözaltına alınan 1 kişin ise serbest bırakıldığı, 6 kişinin de arandığı belirtildi. - Bingöl