Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Vali Yavuz Selim Köşger, 2016 yılında yer alan projelerin toplam değerinin 5 milyar 535 milyon 245 bin lira olduğunu söyledi.



2017 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Bingöl Valiliği Toplantı Salonu'nda, Vali Köşger başkanlığında gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını yapan Köşger, 2016 yılının genel itibariyle sosyo politik ve ekonomik açıdan oldukça sıkıntılı geçen bir yıl olduğunu belirtti.



2017 yılının daha iyi geçmesi temennisinde bulunan Köşger, 2016 yılında toplam 517 proje üzerinde çalışıldığını ve bu projelerden 283'ünün tamamlandığını ifade etti. Kalan 234 projeden 112'sinin devam ettiğini kaydeden Köşger, şunları söyledi:



"71 proje ihale aşamasında olup, diğer projelere çeşitli sebeplerden dolayı başlanılamadı. Toplamda 26 yatırımcı kuruluş ilimizde faaliyetlerini yürüttü. 2016 yılında yer alan projelerin toplam değeri 5 milyar 535 milyon 245 bin Türk lirasıdır. 2016 yılı projelerine ayrılan ödenek miktarı ise 969 milyon 436 bin 761 lira olup, dönem sonuna kadar 749 milyon 641 bin 573 lira harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranımız geçen yıl itibariyle yüzde 77'dir."



Projelerin sektörel dağılımına da değinen Köşger, "Enerji sektöründe 63 proje, ulaşım sektöründe 95 proje, eğitim sektöründe 80 proje, sağlık sektöründe 18 proje ve diğerlerinde 261 proje olmak üzere toplam 5 milyar 535 milyon lira değerinde 517 proje yürütüldü. 2015 yılı ile 2016 yılının mukayesesini yapacak olursak, 2016 yılında yapılan yatırım artış oranı yüzde 26 olarak gerçekleşti. Umuyoruz, diliyoruz 2017 yılında bu oran artarak devam edecek."