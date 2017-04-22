Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi



Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Tahsin Kuzu, Ozan Gönen



Bellona AGÜ: Janset, Wauters 8, Dila Aşkın, Ayşegül Günay 7, Gray 14, Tuğçe, Şaziye 9, Lara Sanders 10, Gizem 2, Mirna, Wright 15



Beşiktaş: Kübra 15, Zellous 11, Burcu, Esra, Sera, Harding 16, Perovanovic 5, Meltem, Mehtap 2, Buse, Sevgi, Stokes 9



1. Periyot: 18-12



Devre: 34-31



3. Periyot: 57-43



Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Bellona AGÜ, Beşiktaş'ı 65-58 yendi.



Toplam 2 galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı 24 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak. Bellona AGÜ, bu maçı kazanırsa yarı finale yükselecek. Beşiktaş'ın kazanması durumunda yarı finalisti Kayseri'de 26 Nisan Çarşamba günü oynanacak üçüncü ve son maç belirleyecek.