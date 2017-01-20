Bilecik'te FETÖ şüphelisi 22 emniyet mensubu tutuklandı



BİLECİK'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, 'ByLock' adlı programı kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında 2'nci ve 4'üncü sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 24 emniyet mensubundan 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri geçen 12 Ocak'ta, Bilecik ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bir süre önce Kanun Hükmünde Kararnameyle meslekten ihraç edilen ve 'ByLock' adlı programı kullandıkları öne sürülen, aralarında 2'nci ve 4'üncü sınıf emniyet müdürü ile komiserlerin de bulunduğu 24 emniyet mensubu yakalandı. Gözaltına alınarak Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 24 şüpheli sorgulamalarının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı, 22'si ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme 22 şüphelinin tamamının tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler Bilecik M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.