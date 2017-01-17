Bilecik'te Engelliler Destek Programı

Bilecik Valiliği koordinasyonunda Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ortaklığında Engelliler Destek Programı (EDES) kapsamında yürütülen gebelik ve doğum sonrası taramalarla önlenebilecek engelliliklerin erken teşhisi ve tedavisi projesinin kapanış programı düzenlendi.



Bilecik Valisi Süleyman Elban, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programda, gelişmiş toplumlarda dezavantajlı gruplarla ilgili yürütülen çalışmaların ve ayrılan bütçelerin azımsanamayacak derecede yüksek olduğunu vurguladı. Ülkelerdeki gelişmişlik kriterlerden birisinin de bu alanda yapılan yatırımlar ve yürütülen faaliyet olduğunu ifade eden Vali Elban, "Hazırlanan programla farkındalığın yaratılması, engellilerin topluma ve normal hayata entegrasyonu konusunda faaliyetler yürütüldü. Bu tür çalışmaları artırmamız gerekiyor. Yüzde 80'lere yakın bir oranda herkes potansiyel olarak engelli adayı. Hem insan hem de bireysel olarak fedakarlık ve çalışmalar yapmalıyız. Bunun içinde yürüttüğümüz hem engellinin günlük hayatını kolaylaştırma konusunda çalışma yapmamız lazım hem de bunu yaparken de kendimiz içinde yapıyoruz aslında. Son dönemde yapılan engellilerin erişimleri dahil olmak üzere birçok konuda ciddi mevzuat düzenlemeleri yapıldı. Engelsiz bir yaşam ve hayat diliyorum" dedi.



Halk Sağlığı Müdürü Ömer Balcı da, toplumun engellilik ve engelliler konusunda bilinç düzeylerinin ve duyarlılıklarının arttırılması, engellilerin psiko sosyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamayı amaçlayan projelerle engellilik nedenlerinin tespit edilmesi, koruyucu ve önleyici hizmetlerin geliştirilmesi, engellilik oranının azaltılması ve engelliliğin etkilerinin en aza indirilmesinin hedeflendiğini söyledi. TÜİK verilerine göre, dünyada yüzde 15, Türkiye'de yüzde 12,29, Bilecik'te de yüzde 8,52 oranında engelli nüfusun bulunduğunu bildiren Balcı, "Proje ile gebelik, doğum ve doğum sonrası taramalarla yeni doğanda ortaya çıkabilecek engelliliklerin erken teşhis ve tedavi ile önlenmesi ve var olan engelliliğin rehabilite edilerek en aza indirgenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Faaliyetler kapsamında, engellilik ve engelli doğum risk faktörleri konusunda toplumun duyarlılığı ve farkındalığı arttırılmıştır. Programla, sağlık taramaları ile engelliliğin zamanında teşhisi ve tedavisi sağlanarak engelliliklerin önüne geçilecek ya da en aza indirgenecektir. Evlilik akdinden önce çiftlerin bilinç düzeyleri arttırılarak engelli doğum sayısı azaltılacaktır" diye konuştu.



Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Burak Öztop ve Sağlık İl Müdürü Yasin Yılmaz da program kapsamında yapılan faaliyetler hakkında bilgi vermesinin ardından Vali Elban, proje koordinatörleri Ertan Çopar ve Mehmet Yılmaz'a plaket verdi.



Öte yandan etkinliğe, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Vali Yardımcısı Ekrem Ballı ve Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Tetik'de katıldı. - BİLECİK