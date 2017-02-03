Bilecik'te Asayiş

Osmaneli ilçesinde, patlamamış el bombası bulundu.



Alınan bilgiye göre, Borçak köyünde, 2009'da hayatını kaybeden M.S.E'ye ait ve yaklaşık 10 yıldır kullanılmayan harabe halindeki evin yıkım çalışmasında, bir poşet içinde duvara asılı vaziyette 1 el bombası bulundu.



İhbar üzerine olay yerine gelen Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, poşetteki el bombasının İngiliz menşeli ve patlamamış olduğunu tespit etti.



Pimi takılı ve küflenmiş vaziyetteki el bombası, imha edilmek üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edildi.



Cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı



Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden hükümlü, yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza evine sevkine karar verilen hükümlü Y.Ö, bu sırada cezaevinden firar etti.



Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda hükümlüyü kent merkezinden 3 kilometre uzaklıkta yakaladı.



Y.Ö, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.