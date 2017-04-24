Bikinili Yakalanan Özlem Yıldız Gazetecileri Görünce Panikledi
Ünlü sunucu Özlem Yıldız, Kıbrıs'ta sezonu açtı. Bikinili yakalanan Yıldız, gazetecileri görünce panik yaptı.
Güzel sunucu Özlem Yıldız, yaz sezonunu açarak bikinili yakalanan ilk ünlü oldu. Fotoğraflandığını görünce panikleyen Yıldız, hemen havluya sarıldı.
"EYVAH YAKALANDIM"
Girne'deki Merit Royal Hotel'de güneşlenen Özlem Yıldız fotoğrafının çekildiğini önce fark etmedi. Objektifleri görünce "Eyvah yakalandım" deyip güldü. Apar topar kalktı, havluya sarındı.
İşte Özlem Yıldız'ın o fotoğrafları:
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