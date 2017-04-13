Biga'da, "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor" Projesi kapsamında düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.



Türkiye İş Kurumunu (İŞKUR) Çanakkale İl Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Tokatkırı köyünde açılan baklagil yem bitkileri yetiştiriciliği kursunu başarı ile tamamlayan 25 kursiyere Sarıcaköy, Balıklıçeşme, Kanibey, Gerlengeç ve Yeniçiftlik köylerinde ise süt sığırı yetiştiriciliği kurslarını tamamlayan 136 bayan 9 erkek olmak üzere toplam 145 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.



Biga Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen sertifika töreninde konuşan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, Çanakkale'nin Türkiye'de bitkisel ve hayvansal üretimde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.



Kentin, 38 üründe üretim miktarı bakımından ilk ona girdiğini ifade eden Karadağ, şöyle devam etti:



"Bitkisel üretim potansiyelimiz var. Çanakkale'nin 3 milyon 300 bin dekarlık tarımsal alanın 600 bin dekarı Biga'da. Üretim miktarı ise Çanakkale ortalamasının üzerinde. 2016 yılında ürettiğimiz bitkisel üretimin değeri 540 milyon civarında. Hayvancılıkta ise 76 bin küçükbaş, 60 bin civarında büyükbaş hayvanımız var. Toplamda 150 bin ton süt üretimimiz var. Çanakkale 550 bin ton, bunun 150 bin tonunu Biga ilçemiz tek başına üretiyor. 350 bin civarında hayvansal üretimimiz var. Biga olarak 900 milyon civarında tarımsal ve hayvansal faaliyetlerden dolayı bir üretim değerine ulaşmış bulunuyoruz. İl olarak 3,5 milyon üretim değerimizin 900 milyonunun Biga ilçemiz tek başına karşılıyor.Bakanlığımızın bir yıl içinde ilimize yapmış olduğu destek 122 milyon lira olup bunun 30 milyonu Biga ilçemize yapılmıştır."



Konuşmanın ardından kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.