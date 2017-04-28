Biga'da Bahar Konseri

27.04.2017 Etili Seramik Türk Sanat Müziği Korosu Şef Mehmet Gören yönetiminde bahar konseri verdi.



Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yararına düzenlenen geceye Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Meryem Canakay, öğretmenler ve musiki severler katıldı. Atatürk Kültür Merkezindeki iki bölümden oluşan konserin sunuculuğunu Hüseyin Yıldız yaptı. Konser sonunda Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Meryem Canakay Gören'e çiçek takdiminde bulundu. - ÇANAKKALE