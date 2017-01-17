Beyzade, 17 Ocak'ta Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde hayranlarıyla buluşuyor.



İlk klibi "Nefes Almadan" ile sosyal medyada büyük ilgi uyandıran Beyzade, Türkçe Rock tarzında sert müziği ile cüretkar bir duruş sergileyerek, her geçen gün dinleyici kitlesini arttırıyor.



Cem Adrian rock ekibinden de tanıdığımız Onur Emek, vokal ve gitarlarda yer alırken, bass gitarda İsmail Gürer, davullarda Gökhan Altınok ve ikinci gitarlarda Murat Erdoğan, Beyzade'ye hayat veriyor.



Kendisi ile aynı adı taşıyan ilk albümü "Beyzade", 8 Mart 2016 tarihinde, Seyhan Müzik ve MK2 Yapım etiketiyle, iTunes, Spotify, Apple Music ve TTNET Müzik'te yerini aldı.



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