Beyşehir Belediyesi'nin Kar Mesaisi Durmuyor

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi'nin ilçe genelinde yürüttüğü kar mesaisi durmuyor.



Beyşehir'i Aralık ayının ortaları ile birlikte etkisi altına alan yağışlı ve soğuk hava, Ocak ayının ortalarına doğru yaklaşılırken etkisini göstermeye devam ediyor. Yaklaşık bir aydır aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında ilçe merkezi ve dış mahallelerde erimeden üst üste biriken kar yığınlarını temizlemeye yönelik ekiplerin çalışmaları sürüyor. Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin günlerdir gece gündüz demeden devam ettirdiği kar mesaisi, son yağışların ardından da durmadan sürdü. İlçe merkezindeki ana cadde ve ana arterlerin yanısıra, mahalle ve ara sokaklarda da yolları ulaşıma açık tutmayı başaran ekipler, yaya trafiği için önemli olan kaldırımları da beyaz örtüden arındırabilmek için seferber oldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin kaldırım üzerindeki kar mesaisi, püskürtme yapabilen kar atma makinelerinin yanısıra takviye olarak görevlendirilen çalışanlar tarafından beden gücüyle yürütülmeye çalışılırken, şehrin merkezinde çalışmalar daha da yoğunluk kazanıyor.



"Dış mahallelerde de durmak yok"



Beyşehir Belediyesi ilçe merkezinin yanısıra dış mahallelerde de kar mesaisini sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ve KOSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar, gece gündüz demeden 24 saat esasına dayalı olarak yürütülüyor. Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kar temizliği ekipleri, yağışın durmasının ardından havanın karardığı saatler ise sabah erken saatlerde ise şehir merkezindeki ana caddeler ile eğimli noktalarda buzlanmaya yönelik tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. - KONYA