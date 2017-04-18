Beyaz Saray: Trump Erdoğan'ı Referandum Sonucu İçin Tebrik Etti
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak referandum sonucundan ötürü tebrik etti.
ABD Başkanı Donald Trump, 16 Nisan'daki anayasa değişikliğinin ardından Pazartesi akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın referendum sonucunu tebrik etmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını açıkladı.
Beyaz Saray'ın yaptığı yazılı açıklamada, telefon görüşmesi sırasında Trump'ın "Suriye rejiminin 4 Nisan'da kimyasal silahlarla yaptığı saldırı karşısında ABD'nin yaptığı askeri operasyona" da değindiği bildirildi.
Açıklamaya göre Trump, Erdoğan'a ABD'nin "Suriye'ye yaptığı askeri müdahalelere verdiği destek" için teşekkür etti.
İki liderin saldırıdan" Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın sorumlu tutulmasının önemi konusunda" mutabık kaldığı belirtildi.
Açıklamada, "Trump ve Erdoğan, IŞİD karşıtı operasyonlarda terörü kendi amaçları için kullanan tüm gruplara karşı işbirliğini korumanın gerekliliğini vurguladı" denildi. ABD Dışişleri Bakanlığı: Muhalefetin görüşlerine saygı duyulmalı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan ise "raporda yer alan endişeler not edildi" açıklaması yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Türkiye'nin liderlerinin muhalefetin görüşlerine ve ifade özgürlüğüne saygı göstermesi gerektiği" ifadesi yer aldı.
Washington, uluslararası gözlemciler raporlarını açıklayıncaya kadar referandum sonuçları ile ilgili yorum yapmayacağını duyurmuştu.
Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünü vekaleten yürüten Mark Toner, Washington'ın sonuçlara itirazı olmadığını söyleyerek şunları söyledi:
"Demokrasiler, özellikle tartışmalı konularda, karşıt görüşlere saygı göstererek güç kazanır. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye demokrasisine destek vermeye devam edecektir ki bu hususta hukukun üstünlüğü ve özgür basın kavramlarına bağlılık esastır"
Toner'ın açıklamasında, seçim gününe ilişkin gözlemci raporunda yer alan "uygunsuzluklar ile eşit şartlarda yarışılmadığına" ilişkin tespitlerin Washington tarafından not edildiği vurgusu da yer aldı.
Mark Toner, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyelerinden oluşan heyetin tam raporunu bekleneceğini de sözlerine ekledi.