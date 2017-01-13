Beşiktaş'tan Jorge Jesus Açıklaması

Beşiktaş Kulübü, bazı gazetelerde yer alan Teknik Direktör Jorge Jesus'un Şenol Güneş'in yerine geçeceği haberlerini yalanladı.



Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün bazı gazetelerde yer alan, Beşiktaş'ın yeni teknik direktör olarak Jorge Jesus ile görüştüğü haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.



Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, futbolcularımız ve tüm camiamızla kenetlenip, şampiyonluk yolunda adım adım ilerlediğimiz günlerde bu tarz haberlerin çıkması maksatlı ve manidardır. Camiamızın bu haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz" denildi. - İSTANBUL