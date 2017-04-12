Beşiktaş'tan Falcao Bombası!

Gelecek sezon kadrosunu daha da güçlendirmek için transfer çalışmalarına erkenden başlayan Beşiktaş'ın ilk hedefi golcü takviyesi. Demba Ba ve Aboubakar ile yola devam edilip edilmeyeceği henüz belirsiz.



Cenk Tosun'un yanına mutlaka yıldız forvet almak isteyen yönetim, bu sezon başında da gündemine gelen Radamel Falcao'ya yeniden yöneldi. Başkan Fikret Orman, Fransa Ligi'nde Monaco'nun şampiyonluğun favorisi PSG'nin önünde lider durumda bulunmasında çok büyük pay sahibi olan Kolombiyalı için bizzat devrede.



ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL



Fikret Orman, yaz döneminde de çok istediği Falcao için Monaco'ya çıkarma yaparak Fransız kulübüyle nabız yoklama amaçlı temas kurdu. Buradan perşembe günü Lyon maçına geçecek olan siyah-beyazlı kulübün patronu, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakan 31 yaşındaki gol makinesinin yüksek maliyet engelini aşmaya çalışıyor.



Monaco'nun takımı gençleştirme ve astronomik yıllık ücretleri azaltma planları ise Kartal'ın elini güçlendiriyor. Pazarlık ustalığıyla bilinen Başkan, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Falcao'yu uygun maddi şartların oluşması halinde kadroya katmaya bu kez çok kararlı.



(Sözcü)