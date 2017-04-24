BDDK'dan Yönetmelik Taslağı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kamu sermayeli bankalar ile bu bankaların bağlı ortaklığı niteliğini haiz finansal kuruluşların alacaklarının varlık yönetim şirketlerine devrine veya varlık yönetim şirketleri aracılığıyla tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenleyecek...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kamu sermayeli bankalar ile bu bankaların bağlı ortaklığı niteliğini haiz finansal kuruluşların alacaklarının varlık yönetim şirketlerine devrine veya varlık yönetim şirketleri aracılığıyla tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenleyecek yönetmelik taslağını yayımladı.
BDDK "Kamu Sermayeli· Bankalar ile Bu Bankaların Bağlı Ortaklığı Ni·teli·ği·ni· Hai·z Fi·nansal Kuruluşların Alacaklarının Varlık Yöneti·m Şi·rketleri·ne Devri· Hakkında Yönetmeli·k Taslağı"nı resmi internet sitesinde yayımladı.
İlgili yönetmelik sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ait
olan veya kamu tarafından kontrol edilen bankalar ile bu bankaların bağlı ortaklığı niteliğini
haiz finansal kuruluşlar tarafından varlık yönetim şirketlerine devir veya bu şirketlerin
aracılığıyla tahsil edilecek alacakları kapsayacak.
Bu yönetmelik, 19 Ekim 2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93'üncü ve 143'üncü maddesine dayanılarak hazırlandı.
Varlık yönetim şirketine devredilecek veya hasılat paylaşımına konu edilecek
donuk alacakların nitelikleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar bu yönetmelik hükümlerine
uygun olarak bankalar ile bunların bağlı ortaklığı niteliğini haiz finansal kuruluşların yetkili
organlarınca belirlenecek.
Alacakların varlık yönetim şirketlerine devri veya hasılat paylaşımına konu
edilmesinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen kapalı teklif
usulü uygulanacak.
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