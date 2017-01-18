Battalgazi'de Belediye Yeni Hizmet Binasına Taşınacak

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, belediye ile DSİ 92. Şube Müdürlüğü yeni hizmet binasını Nisan ayı sonu itibariyle hizmete sunmayı planladıklarını belirtti.



Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Gürkan, Battalgazi Belediyesi yeni hizmet binasında incelemelerde bulunarak, çalışmalardaki son durum hakkında bilgi aldı.



Gürkan, her iki hizmet binası ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Gerek Devlet Su İşleri'ne Topsöğüt'te 50 dönümlük araziye yaptığımız hizmet binası gerekse Battalgazi Belediyemiz için Devlet Su İşleri arazisindeki 40 dönümlük alana yaptığımız belediye hizmet binamız şu anda son düzlüğe girdi. Yüzde 90'ın üzerinde bir gerçekleştirme oranıyla inşaat süreci devam ediyor. Öyle tahmin ediyorum, Nisan ayı içerisinde hem DSİ hizmet binası hem de belediye hizmet binamız bitirilir."