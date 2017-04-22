Batı
"Fransız yazar Rémi de Vos tarafından 2006'da yazılmış olan Batı, ilişkileri gittikçe dibe vuran bir çiftin hikayesini anlatırken, Avrupa'da yükselen aşırı sağın sıradan insanları nasıl dönüştürdüğünü irdeliyor.
"Fransız yazar Rémi de Vos tarafından 2006'da yazılmış olan Batı, ilişkileri gittikçe dibe vuran bir çiftin hikayesini anlatırken, Avrupa'da yükselen aşırı sağın sıradan insanları nasıl dönüştürdüğünü irdeliyor.
""Ölümü seviyorum.
Öyle mi? Bunu sana söyleten ne?
Ben savaştan yanayım herkes gebersin bu tip şeyler.
Öyle mi?
Evet. Televizyonda ölüler olduğu zaman hoşuma gidiyor.
Öyle mi?
Haberlerde.""
Yazan: Rémi de Vos
Çeviren: Arzu Bigat Baril & Melisa Yener Vittek
Yöneten: Arzu Bigat Baril
Oyuncular: Esra Ronabar & Murat Kılıç Dramaturji: Melisa Yener Vittek Müzik: Alper Maral
Işık: Kemal Yiğitcan
Koreografi: Talin Büyükkürkciyan Demirci
Kostüm: Liliput
Ses tasarım: Thomas Vittek Yönetmen yardımcısı: Serap Günaydın
Afiş tasarım: Onur Eker
Teaser: Cem Karcı, Aras Demiray
Fotoğraf: Hadiye Cangökçe
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Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Ataşehir
Mekan : DasDas Sahne
Mekan Adresi : Watergarden, Barbaros Mah., Sümbül Sokak, 34746, Batı Ataşehir
Başlangıç Saati : 22.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Batı
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır