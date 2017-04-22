"Fransız yazar Rémi de Vos tarafından 2006'da yazılmış olan Batı, ilişkileri gittikçe dibe vuran bir çiftin hikayesini anlatırken, Avrupa'da yükselen aşırı sağın sıradan insanları nasıl dönüştürdüğünü irdeliyor.



""Ölümü seviyorum.



Öyle mi? Bunu sana söyleten ne?



Ben savaştan yanayım herkes gebersin bu tip şeyler.



Öyle mi?



Evet. Televizyonda ölüler olduğu zaman hoşuma gidiyor.



Öyle mi?



Haberlerde.""



Yazan: Rémi de Vos



Çeviren: Arzu Bigat Baril & Melisa Yener Vittek



Yöneten: Arzu Bigat Baril



Oyuncular: Esra Ronabar & Murat Kılıç Dramaturji: Melisa Yener Vittek Müzik: Alper Maral



Işık: Kemal Yiğitcan



Koreografi: Talin Büyükkürkciyan Demirci



Kostüm: Liliput



Ses tasarım: Thomas Vittek Yönetmen yardımcısı: Serap Günaydın



Afiş tasarım: Onur Eker



Teaser: Cem Karcı, Aras Demiray



Fotoğraf: Hadiye Cangökçe



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Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.



Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Ataşehir



Mekan : DasDas Sahne



Mekan Adresi : Watergarden, Barbaros Mah., Sümbül Sokak, 34746, Batı Ataşehir



Başlangıç Saati : 22.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Batı



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır