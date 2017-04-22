Batı

"Fransız yazar Rémi de Vos tarafından 2006'da yazılmış olan Batı, ilişkileri gittikçe dibe vuran bir çiftin hikayesini anlatırken, Avrupa'da yükselen aşırı sağın sıradan insanları nasıl dönüştürdüğünü irdeliyor.

Batı

"Fransız yazar Rémi de Vos tarafından 2006'da yazılmış olan Batı, ilişkileri gittikçe dibe vuran bir çiftin hikayesini anlatırken, Avrupa'da yükselen aşırı sağın sıradan insanları nasıl dönüştürdüğünü irdeliyor.

""Ölümü seviyorum.

Öyle mi? Bunu sana söyleten ne?

Ben savaştan yanayım herkes gebersin bu tip şeyler.

Öyle mi?

Evet. Televizyonda ölüler olduğu zaman hoşuma gidiyor.

Öyle mi?

Haberlerde.""

Yazan: Rémi de Vos

Çeviren: Arzu Bigat Baril & Melisa Yener Vittek

Yöneten: Arzu Bigat Baril

Oyuncular: Esra Ronabar & Murat Kılıç Dramaturji: Melisa Yener Vittek Müzik: Alper Maral

Işık: Kemal Yiğitcan

Koreografi: Talin Büyükkürkciyan Demirci

Kostüm: Liliput

Ses tasarım: Thomas Vittek Yönetmen yardımcısı: Serap Günaydın

Afiş tasarım: Onur Eker

Teaser: Cem Karcı, Aras Demiray

Fotoğraf: Hadiye Cangökçe

"


Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.

Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Ataşehir

Mekan : DasDas Sahne

Mekan Adresi : Watergarden, Barbaros Mah., Sümbül Sokak, 34746, Batı Ataşehir

Başlangıç Saati : 22.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Batı

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kemal Yiğitcan, Esra Ronabar, Istanbul, İstanbul, Yönetmen, Ataşehir, Avrupa, Müzik, Savaş, Ölüm