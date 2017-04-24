Başkent'e 5 Yeni Yaya Üst Geçidi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 5 yaya üst geçidi hizmete girdi, 5 üst geçidin yapımı ise devam ediyor.



Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan yeni yaya üst geçitleriyle ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Üçpınar, Keçiören'in yoğun yaya ve araç trafiğinin bulunduğu ana caddelerinden olan Fatih Caddesi'nde, FTZ AVM, Kalaba Lisesi ve Meteoroloji lojmanları, Çubuk yolu ÖSYM ve İstanbul yolu Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde olmak üzere toplam 5 yaya üst geçidinin hizmete girdiğini söyledi. Üçpınar, betonarme temeller üzerine çelik konstrüksiyondan yapılan üst geçitlerde engelli asansörlerinin de bulunduğunu belirtti.



Vedat Üçpınar, bunların dışında Eskişehir yolu YDA Park Konutları önünde bulunan üst geçit ile Anadolu Bulvarı 1297. Cadde kesişimindeki yaya üst geçidinin tamamlanmasına çok az kaldığını belirterek, yapımı devam eden 5 yaya üst geçidinin de diğer kurumların alt yapı hatlarının taşınması işlemlerinin tamamlanmasının ardından hızlandırılarak bitirileceğini dile getirdi. - ANKARA