Başkan Yalçın Dereköy Barajında İncelemelerde Bulundu

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, projelerinden birisi olan Pazaryeri'ne bağlı Dereköy barajında incelemelerde bulundu.



Bu incelemeler sırasında açıklama yapan Başkan Yalçın, Pazaryeri'nin 2023 hedeflerine yürüdüğünü belirterek, "İlçemize 50 trilyonluk dev yatırımla 10 bin 150 dekar tarlalarımız suyla buluşup üretimimize çok katkı sağlayacak. Hayal olarak görülen dev yatırımlar hayata geçiyor. 72 metre gövde yüksekliği 6 milyon metreküp su tutma kapasitesi ile ilçemiz e-sosyal ve ekonomik yönden çok büyük katkısı olacak. Bu dev yatırımın gelmesinde emeği geçenlere şahsın ve ilçem adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK