Başkan Mandalı'dan Başarılı Sporculara Ödül

Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, ulusal yarışmalarda dereceye giren sporculara ödül verdi.



Kapaklı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, farklı tarihlerde Turkish Open 2016 Şampiyonası'nda 1., Marmaris'te düzenlenen Yıldız Bayanlar Şampiyonası'nda 2. ve Bulgaristan'ın Dupnitsa kentinde gerçekleşen 18. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda 1. olan Işıl Zafer ile Konya da düzenlenen Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olan İdil Zafer'in başarılarından dolayı Mandalı tarafından ödüllendirildiği belirtildi.



Mandalı ödül töreninde yaptığı konuşmasında her zaman sporcuların yanında olduklarını ve onlardan desteklerini hiçbir zaman esirgemediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bugün buradaki manzara benim çocuklarımız ile bir kez daha gurur duymama neden oldu. Çocuklarımızın faydalı uğraşlar içinde olduğunu gördükçe, geleceğimiz ve gençliğimiz adına mutluyum. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaşması adına spora yönlendirmeliyiz. Çıtayı daha yükseklere çıkarmak adına hep birlikte çalışacağız. Kapaklı Belediyesi olarak gençlere yaptığımız yatırımları geleceğimize yapılan yatırımlar olarak görüyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çocuklarımızın ve sporcularımızın her zaman yanında olarak onlara destek olmaya devam edeceğiz."