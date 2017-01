Başkan Keleş : 'Birlikte Yönetime Önem Veriyoruz'

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, yerel yönetim için, 'Sivil Toplum Kuruluşları' ile istişareye büyük önem verdiklerini belirterek'Belediyeler hizmet verdikleri bölgedeki sivil inisiyatifleri dikkate alarak çalışmak zorundadır. Biz de hizmet programı hazırlarken ve yatırım projeleri oluştururken buna önemsiyor ve öncelik veriyoruz' dedi.



Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, sivil toplum kuruluşları görüşmeleri için tam gün mesai yaptı. Günlük randevularında ve istişarelerinde sivil toplum kuruluşlarına her zaman öncelik verdiğini ifade eden Başkan Mehmet Keleş,"Düzce için yoğun bir hizmet programı uyguluyoruz. Bunun için bazen hizmetin yapıldığı sahada bulunuyoruz, bazen de proje ve yatırımların oluşturulmasına yönelik Bakanlıklarla görüşüyoruz. Her günümüzü Düzce'nin gelişimine adadık. Düzce'de hizmet planlaması yaparken, her işin bağlı bulunduğu sivil toplum kuruluşu ile istişarelerde bulunuyoruz. Bu amaçla başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere, meslek kuruluşları, muhtarlarımız, dernekler ile görüşmeler yapıyoruz' dedi. - DÜZCE