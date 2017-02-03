Başkan Karaosmanoğlu'dan, Derince'ye Çıkarma

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Derinceli meclis üyeleri ve muhtarlarla bir araya geldi.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut'un ev sahipliğinde ilçe meclis üyeleri ile muhtarlarla buluştu. 2017'de ciddi bir altyapı çalışmasının olacağını vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, "Bu şekilde su kaybımızın ve yeterli düzeyde hizmet veremeyen alt yapıların değişimini gerçekleştireceğiz. Hayat devam ederken bu işleri yapacağız. Altyapı çalışmalarına başlayacağımız sokaklarımızdan ve caddelerimizden hızlı bir şekilde çıkmayı hedefliyoruz. Muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan anlayışlı olmasını özellikle arzu ediyorum" dedi.



Derince'de ki ikinci viyadük çalışmasının Çınarlı mahallesi ile Çenedağ Esentepe mevkiinde arasında yapılacağını da belirten Başkan Karaosmanoğlu, "Viyadüğün ihalesini 26 Ocak'ta yaptık. Bu viyadüğümüzü 2017 yılında tamamlamayı da hedefliyoruz. Bununla beraber altyapının yenilendiği noktalarda üstyapımızı da yapacağız. Bu çalışmaları hep beraber vatandaşımıza da anlatacağız. İnsanımız samimidir ve kendine değer verildiğini de görmektedir" idiye konuştu. - KOCAELİ