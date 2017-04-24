Başkan Doğan'dan İzmit'in Tarihi Yapılarına Destek

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, bir tarihi binanın daha hayata kazandırılmasına öncülük ediyor.



İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İzmit'te bulunan tarihi yapıların korunması için restorasyon çalışmalarını yakından takip ediyor. Cedit Mahallesi Baç Mevkiinde 900 bin lirası nakit, 307 bin liralısı da yapı karşılığı istimlak edilen yıkılmaya yüz tutmuş tarihi binanın restorasyon çalışması sürüyor.



Yaklaşık 562 bin liraya mal olacak restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Doğan,"Şehrimiz buram buram tarih kokan bir yer. Her mahallesinde, her sokağında tarihimizin izleriyle karşılaşıyoruz. Biz tarihine sahip çıkmayan geleceğine de sahip çıkmaz anlayışıyla yok olmaya yüz tutmuş tarihi eserlerimizi bir bir geri kazanmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda şehir genelinde gerek restorasyonlarla gerekse iyileştirmelerle onlarca tarihi eseri yok olmaktan kurtardık" dedi.



Başkan Doğan restorasyon sürecine değinerek, "Baç bölgesindeki tarihi yapı da yıllardır bakım bekliyordu. Yapı özel şahıslara ait olduğu için çok fazla bir şey yapılamıyordu. Büyük uğraşlar sonucunda binayı belediye bünyesine alarak restorasyon çalışmalarını başlattık. Restorasyonun tamamlanmasıyla binayı, yine sosyal belediyecilik çalışmalarımız kapsamında halkımızın hizmetine sunacağız. Hem şehrimiz bir tarihi binasını daha geri kazanırken hem de tarih kokan bir yapıda belediyecilik hizmetlerinden faydalanmış olacak" şeklinde düşüncelerini ifade etti.



Restorasyon çalışmalarının yıl içinde tamamlanması planlanan tarihi yapı 1 adet bodrum kat, 2 adet normal kat, 1 adet te cihannüma katından oluşuyor. 287,2 metrekarelik tarihi binanın restorasyon çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülüyor. - KOCAELİ