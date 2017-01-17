Başbakan Yıldırım: " (CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yapacakları görüşme) Ne konuşacaklar bilmiyorum. Anayasanın birinci tur oylaması tamamlandı. Ama Sayın Bahçeli'nin açıklamalarından ne konuşacakları aşağı yukarı belli oluyor."
Başbakan Yıldırım: "(Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Yapacakları...
Başbakan Yıldırım: "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yapacakları görüşme) Ne konuşacaklar bilmiyorum.
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