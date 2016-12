Barınaktan Sahiplendiği Eşeğe Villasının Bahçesinde Bakıyor

Dalaman ilçesinde sokaktan aldığı hayvanlarla villasında yaşayan Alman uyruklu Sevinç Müller, barınaktan getirdiği bir eşeğe de villasının bahçesinde bakmaya başladı.



İlçede 3 ay önce ormana terk edilen hasta eşek, Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) üyeleri tarafından bulunarak barınağa getirildi. Eşek, gönüllü veterinerler tarafından tedavi edildi.



Almanya'dan 16 yıl önce Köyceğiz ilçesine yerleşen Sevinç Müller, HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen ile iletişime geçerek, eşeği sahiplenmek istediğini söyledi. "Can kız" adı verilen eşek, hayvan ambulansı ile barınaktan alınarak, Köyceğiz ilçesinde yaşayan Müller'in villasına götürüldü.



Dağdelen, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine her türlü mağdur hayvanın geldiğini, bunları sahiplendirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Mağdur sokak hayvanları arasında eşek de bulunduğunu anlatan Dağdelen, "Eşek birkaç ay önce çok hasta bir şekilde gelmişti. Biz her türlü tedavisini yaptık ama bizim ne yazık ki her gelen hayvanı tutma gibi bir lüksümüz yok. Sağ olsun Sevinç Hanım'a da biz daha önce birkaç tane kedi ve köpek vermiştik. Yeri müsait. Son olarak bir de eşek sahiplendirdik. Bundan sonra burada Sevinç hanım, kedileri, köpekleri, kaplumbağaları ve eşeğiyle birlikte yaşayacak." dedi.



Müller ise Köyceğiz'e yerleşme sebebinin doğaya ve hayvanlara olan sevgisinden kaynaklandığını ifade etti.



Büyük bir evde yaşadığını belirten Müller, "Doğayı ve hayvanları seviyorum. Asla para verip köpek ya da başka bir hayvan almıyorum. Kaplumbağa, ördekler, kazlar, kirpiler, kurbağalar bile evimde benimle yaşıyorlar." diye konuştu.



Barınağa başıboş bir eşek geldiğini öğrendiğini dile getiren Müller, "Eşeği çok seviyorum. Eşek bugün getirildi. 'Eşek' demeyelim. Adını 'Can kız' koydum. Bundan sonra benimle, köpeklerimle birlikte çok mutlu bir şekilde yaşayacak. Ortam da buna müsait. Bahçenin her köşesini kullanabilir." dedi.