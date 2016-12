Balıkesir Anadolu Gençlik Derneği'nden Mehteranlı Yılbaşı Protestosu

Anadolu Gençlik Derneği'nden mehteranlı yılbaşı protestosu



ANADOLU Gençlik Derneği Balıkesir Şubesi üyeleri, yılbaşı kutlamalarını Sındırgı Yağcıbedir Mehteranı'nın gösterisi eşliğinde protesto etti. Şube Başkanı Ersin Güçlü, yaptığı basın açıklamasında yılbaşına tavır alınmasının İslam'ın gereği olduğunu vurguladı.



Anadolu Gençlik Derneği Balıkesir Şubesi, bugün saat 16.00'da Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda toplanarak yılbaşı kutlamalarını kınadı. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı eylemde grup, "Müslüman özüne dön Noel bir Hıristiyan adetidir" yazılı, üzerinde Noel Baba'yı şeytan gibi gösteren pankartlar taşıdı. Mehteran gösterisinin ardından grup adına basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Ersin Güçlü, ""Arakan'da, Bangladeş'te, Libya'da, Irak'ta, Suriye'de, Yemen, Filistin ve İslam coğrafyasının dört bir yanında masum insanlar, çatışmalarda, terör olaylarında yaşamlarını yitiriyor. 20 Temmuz 2015'te Suruç patlamasıyla şehirlerimizde boy gösteren intihar saldırıları ve patlamalar ana haber bültenlerini kana boyamaya devam ediyor. Çocuklar yetim, eşler dul, anne babaların gözü yaşlı. Hepimizin canı yanıyor. Fırat Kalkanı Operasyonunda askerlerimizle ilgili acı haberleri duymak canımızı yakıyor. Dünyadaki bu tablodan rahatsızlık duymayan emperyalist güçler kendi ülkelerinde ve sömürdükleri pek çok ülkede insanları farkı şekillerde uyutup uyuşturarak, gerçekleri örtbas ediyor. Biz adına yılbaşı eğlencesi denilen ve neredeyse tüm dünya halklarına dayatılan çirkinliklere karşı tavır takınmamızın İslam'ın bir gereği olduğuna inanıyoruz" dedi.



"MİLLİ PİYANGO KİTLELERİ KUMARLA BULUŞTURUYOR"



Milli Piyango'yu de kitleleri kumarla buluşturmakla suçlayan Ersin Güçlü, "Bir çok gencin çeşitli bağımlılıklara yakalanmasına sebep olan, birçok insanda iffet duygusunu zedeleyen her türlü eğlence anlayışını reddediyoruz. Kalplerdeki merhameti körelten, vicdan duygusunu ortadan kaldıran, insanları şehirlerin orta yerlerinde her türlü ahlaksızlığı yapmaya sevk eden yılbaşı kutlamalarına karşı tepki koymanın her erdem sahibi insanın görevi olduğunu düşünüyoruz. Biz yılbaşı kutlamalarını bu ülkenin emperyalizm tarafından sömürülmesine hizmet eden vasıtalardan biri olarak görüyoruz. Devlet eli ile yürütülen şans oyunlarının toplumda telafisi mümkün olmayan bir yozlaşmaya yol açtığını görüyoruz. Bizler Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak 31 Aralık Perşembe gününü 1 Ocak Cuma gününe bağlayan geceyi Mekke'nin fethinin 1386'inci yıl dönümü olarak kutlayacağız" diye konuştu.



Güçlü'nün, Balıkesirlileri Kurtdereli Spor Salonu'nda yapılacak Mekke'nin Fethi etkinliğine davet etmesinin ardından grup olaysız dağıldı.